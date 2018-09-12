ЕС и США остаются партнерами и друзьями, несмотря на разногласия, – Могерини

Европейский Союз и США являются и остаются естественными партнерами, природными друзьями, несмотря на разногласия, которые у Евросоюза могут быть с американской администрацией, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Наше сотрудничество прочное, потому что мы разделяем одни и те же цели и одни и те же интересы, я бы сказала, одно и то же видение мира», – заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, ЕС тесно сотрудничает с администрацией США по широкому кругу международных вопросов – от Западных Балкан до Северной Кореи, от Украины до Афганистана, и этот список можно было бы продолжать.

«Мы ежедневно работаем вместе для борьбы с терроризмом, и наше сотрудничество в НАТО более тесное, чем когда-либо», – констатировала Ф.Могерини. Она добавила, что идет совместная работа над широким кругом вопросов: от кибербезопасности до морской безопасности.

«Персонал в США и ЕС, в том числе военный, сегодня работает совместно, как никогда раньше», – считает глава европейской дипломатии.

«Я также вижу возможность найти новую синергию в нашей энергетической политике, особенно после нашего недавнего энергетического совета совместно с США в Брюсселе в июле – в те же дни, кстати, когда состоялся саммит НАТО. И Европа, и Соединенные Штаты проявляют явный интерес к диверсификации нашего энергоснабжения. И это лишь один из многих вопросов, по которым наши интересы сходятся», – добавила высокий представитель ЕС.

По ее мнению, другой такой сферой общих интересов является торговля, особенно с Китаем, и реформа ВТО. Разногласия а этом направлении «могут нанести вред как интересам США, так и Европы».

«Но, действуя сообща, мы можем гораздо эффективнее продвигать более справедливую и честную международную торговлю», – считает Ф.Могерини.

«Позвольте мне четко заявить: мы всегда будем стремиться к сотрудничеству с Соединенными Штатами по торговле, как и по всем другим разделам. В то же время мы показали, что готовы защитить наши интересы, когда в США избрали другой подход (до взаимодействия с Европой, – ред.)», – отметила глава дипломатии ЕС.

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