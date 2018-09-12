Еленский: РПЦ еще в 1996 году прервала евхаристическое общение с Константинополем

Московский патриархат уже давно истолковывает каноны по-своему, именно поэтому его представители длительное время ведут борьбу с Вселенским патриархом за первенство в православном мире. К примеру, уже 20 лет прекращено евхаристическое общение с Константинопольским патриархом из-за того, что в Эстонии отделились 86 православных приходов. Поэтому в отношении Украины со стороны РПЦ следует ждать еще более жесткую борьбу.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил народный депутат Украины Виктор Еленский.

«Я думаю, что предшественники нынешнего Патриарха Варфоломея еще почти сто лет назад подчеркнули, что переподчинение Киевской митрополии от Константинополя, в Москве произошло не за соблюдением правил канонического права. И об этих нарушениях константинопольские патриархи говорят уже больше ста лет», – сказал Еленский.

С другой стороны, каждый раз, когда Константинопольский патриарх приветствует Московского патриарха с избранием, то речь идет о том, что они любят, ценят и признают их права, которые им были предоставлены еще в 1593 году.

«Собственно, в 16 веке, Киевская митрополия не входила в состав Московского патриархата, поэтому все разговоры про каноническое право в данном случае со стороны МП заблаговременно проигрышные. Ведь, как отмечают богословы, не надо с греками бросаться каноном, потому что они их писали и знают лучше, как их точнее интерпретировать», – отметил он.

Также, по его мнению, то, что звучат угрозы от УПЦ МП в сторону Киевского патриархата не является новой практикой, ведь там уже давно истолковывают большинство канонов по-своему.

«Московский патриархат уже давно ведет борьбу с Вселенским патриархом за первенство в православном мире. Кроме того, уже более 20 лет, то есть 23 февраля 1996 года, МП прервал евхаристическое общение с Константинопольским патриархом из-за ситуации в Эстонии, где речь шла о 86 православных приходов», – отметил Еленский.

Поэтому, по его словам, опираясь на прошлый опыт, можно сделать вывод, что в Украине борьба Московского патриархата будет намного жестче.

«Когда мы говорим о том, что российское государство, а не церковь, прибегло к беспрецедентным шагам для получения церковного контроля над Украиной, то это действительно беспрецедентные шаги. Мы недавно слышали о высылке двух греческих дипломатов, которые пытались подкупить греческих митрополитов. Также мы знаем про объезды, которые осуществляли депутаты Госдумы, не говоря уже про церковных иерархов. Были и разговоры о скидке, которую получила Греция за уже потребленный в 2015 году газ, и хакеров, которые пытались взломать почтовые ящики митрополитов. То есть ничего подобного конечно мы не помним, ведь, например, когда балканские церкви получали свою автокефалию, то тогда не было не только хакеров, но и ядерной державы, которая пыталась, как они сами сказали, «остановить украинский сценарий», – подчеркнул он.

Напомним, ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) считает, что дипломатия исчерпала себя в диалоге по «украинскому вопросу» со Вселенским патриархатом Константинополя.

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