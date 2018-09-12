Эксперт: Очищение ГПУ Луценко началось и закончилось на заполнении деклараций

Юрий Луценко обещал реформировать Генеральную прокуратуру Украины. Однако все изменения начались и закончились на стадии заполнения деклараций прокурорами. В ней они должны были просто сказать, что никогда не брали взяток.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK сказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

«Два года назад Юрий Луценко обещал нам, что пойдут в суд дела об экономических коррупционных преступлениях Виктора Януковича и его окружения. Однако прогресса здесь нет. А что есть, так это снятие европейских санкций и, фактически, потеря надежды вернуть утраченные средства государству», – говорит эксперт.

Анастасия Красносельская подчеркнула на том, что происходит так называемая конфискация столетия по сомнительной процедуре. Существует большой риск, что эти средства впоследствии вернут через Европейский суд по правам человека.

«Средства Януковича надо возвращать, но не в такой способ, чтобы награбленное получили другие воры», – комментирует эксперт Центра противодействия коррупции.

Также Анастасия Красносельская вспоминает, как год назад Юрий Луценко проводил задержание коррупционеров.

«Это были феерические акции задержания налоговиков, даже с помощью вертолетов. Что с ними произошло впоследствии? Пока никто из них не находится за решеткой, а с активов будет снят арест», – напоминает эксперт Центра противодействия коррупции.

Опираясь на это, Анастасия Красносельская, откровенно не понимает, как Юрий Луценко собирается хранить свои политические дивиденды.

«Очевидно, он остается Генеральным прокурором и политиком одновременно, хотя так быть не может. Впрочем, результат его работы в Генеральной прокуратуре?», – задает риторический вопрос эксперт Центра противодействия коррупции.

С точки зрения реформ, Юрий Луценко также ничего не принес, хоть и обещал масштабное реформирование ГПУ, замечает Анастасия Красносельская.

«Он обещал очистить ГПУ, однако все свелось к тому, что прокуроры должны были заполнить документы и поставить специальную отметку, мол, эти руки ничего не крали. На этом все. Очищение прокуратуры началось и закончилось на заполнении деклараций», – говорит эксперт.

К тому же даже сейчас Юрий Луценко не предлагает возобновить работу по обновлении ГПУ, добавляет Анастасия Красносельская.

«Такое впечатление, что по мнению Юрия Луценко, все прошло нормально. Однако же на самом деле все понимают, что нет», – отмечает эксперт Центра противодействия коррупции.

К слову, напомним, в ГПУ умалчивают про рекордные премии для заместителей Луценко.

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