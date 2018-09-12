Эксперт о деле Охендовского: в САПЕ много замечательных идей, как закрывать производство

САП приложила максимум усилий, чтобы дело председателя ЦИК Охендовского стало бесперспективным. В частности, прокуратура подала запрос о международной помощи, который, фактически, невозможно выполнить.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказала эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Она убеждена: САП сделала все, чтобы в деле руководителя Центральной избирательной комиссии Николая Охендовского, которого подозревают во взяточничестве, было «ноль перспектив».

«Сытник утверждает, что антикоррупционная прокуратура требует исполнения международных правовых поручений. И только тогда они будут думать, можно ли передавать дело в суд», – подчеркнула Красносельская.

Однако, по ее мнению, такую норму выполнить просто невозможно.

«Они требуют, чтобы зарубежные правоохранители допросили иностранных политиков. Те же, фактически, должны были бы подтвердить, что Охендовский действительно тратил деньги Януковича. Это требование действительно кажется реалистичным? Неужели зарубежные политики, по меньшей мере, знают, какие там деньги тратил Охендовский? Я думаю, что такой запрос в международной правовой помощи удовлетворить невозможно», – убеждена Красносельская.

Поэтому, по ее мнению, САП просто придумала себе «такую прекрасную причину», чтобы дальше не заниматься делом Охендовского и держать его у себя неограниченное количество времени.

«За этот срок многие другие обстоятельства могут измениться. Следовательно, шансы привлечь его к ответственности падают с каждым днем», – заявила эксперт.

Она подчеркнула: в Специализированной антикоррупционной прокуратуре еще есть «много великолепных идей», как закрывать различные производства. В частности, по ее словам, буквально вчера САП «уничтожила любую возможность» привлечения к ответственности сына министра МВД Авакова и его бывшего заместителя Сергея Чеботаря.

«По результатам сомнительной экспертизы, проведенной за десять дней, фактически уменьшили сумму нанесенных убытков с 14 миллионов до четырех. При этом Литвин выдал «очень важного» соучастника, который, увы, умер еще в 2015 году. Это лучшие традиции сливания дел прокуратурой образцов 2012 года», – возмущалась Красносельская.

Ведь после этого Владимира Литвина осудили на пять лет, из которых два составит испытательный срок.

«Через два года у него даже не будет судимости. Уже завтра его адвокаты могут требовать решения вопроса доказательств, то есть уничтожения пленки или результатов прослушивания, как и самих рюкзаков. Поэтому у господина Чеботаря и сына Авакова все будет прекрасно», – подчеркнула Анастасия Красносельская.

Как сообщалось, во время заседания суда в деле о закупке «рюкзаков Авакова» обвиняемый владелец фирмы, которая занималась пошивом рюкзаков, Владимир Литвин, признал вину и заявил о готовности возместить ущерб. Прокуратура подсчитала, что разница в цене рюкзаков по завышенным ценам составила более 4 миллионов гривен. Это размер ущерба государству», – заявил прокурор.

Раньше же САП закрыла расследование по «делу рюкзаков» относительно Александра Авакова и Сергея Чеботаря, объяснив это тем, что они не знали о плохом качестве рюкзаков. После этого в производстве убрали упоминание про организованную группу, а самому Литвину смягчили статью обвинения.

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