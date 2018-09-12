Эксперт назвал главные требования, которые нужно ставить перед автобусными перевозчиками

Соглашаясь на повышение цены, пассажирам надо ставить определенные требования к перевозчикам. В частности сейчас очень важен вопрос безопасности перевозок, количества людей, которых перевозят, состояния машин. На междугородных маршрутах должны быть ремни безопасности.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил президент ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Как сообщалось, вслед за метро, троллейбусами и трамваями в Киеве вырастет стоимость проезда также в маршрутках. Перевозчики жалуются, мол, при нынешних условиях едва выживают.

Отвечая на вопрос ведущей, возможно ли решить проблему с требованиями перевозчиков поднять цену на проезд без регулирования государством, например, за счет местных бюджетов, господин Павлюк сказал, что возможно.

«Можно взять деньги людей, которые не ездят автобусами, и заплатить за новые автобусы. Можно взять деньги тех людей, которые не пользуются трамваями, и купить новые трамваи. С налогов это легко делать. Каждый процесс должен быть максимально окупаемым, иначе мы просто платим деньгами тех, кто не пользуется этими услугами», – отметил Павлюк.

По его словам, состояние подвижного состава является ужасным, и его надо обновлять, а иначе, чем через стоимость билетов, он обновиться не может. Но соглашаясь на повышение цены, надо ставить определенные требования.

«Сейчас очень важен вопрос безопасности перевозок, потому что у нас каждый день маршрутные такси попадают в ДТП. Возникают вопросы к количеству людей, которое загружают в городских перевозках, состояния машин. На междугородных перевозках должны быть ремни безопасности для пассажиров, которые есть в цивилизованных странах. Также возникают вопросы к учету, потому что количество «серых» денег, которую они генерируют, является гигантской», – убежден президент ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Господин Павлюк считает, что для учета денег и пассажиропотока нужно внедрять кассовый учет в транспорте. Если перевозчики введут электронные билеты, то будет понятно, сколько людей пользуется транспортом, и тогда можно планировать инфраструктуру.

«На сегодня мы даже не знаем, сколько пассажиров и куда они ездят. Мы не можем нормально планировать маршруты. Также будет легко и возможно учитывать льготников, которым органы местного самоуправления должны компенсировать их льготный проезд. В городе Вознесенске внедрили бесконтактные карточки, которыми могут рассчитываться льготники. Так вот, по словам мэра, объем компенсации, которую город выплачивает перевозчикам, упал наполовину», – прокомментировал гость программы.

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