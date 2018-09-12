ДНК из европейских кладбищ раскрывают секреты загадочного древнего общества

ДНК, взятые с могил VI ст., дают беспрецедентное понимание загадочного периода древней истории.

Европа испытала массовые потрясения с III по X века, когда западная Римская империя развалилась, а варварские племена захватили этот регион.

Хотя названия этих племен известны, отсутствуют письменные упоминания о них. Одно из племен, Лангобарды, руководило огромными просторами Италии, как минимум, 200 лет после завоевания территории нынешней Венгрии.

Кладбища, обнаруженные в Центральной Европе, подтверждают исторические предания про передвижения Лангобардов по всему региону, однако они мало о чем говорят экспертам об этом старинном обществе, – информирует издание Independent.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications, международная исследовательская группа, в состав которой входят генетики, историки и археологи, пыталась более глубоко погрузиться в генетический код этих варварских захватчиков.

Они осмотрели две могилы, одну в современной Венгрии и другую в северной Италии, обе из которых содержали несколько десятков тел.

Тела были похоронены с особой тщательностью, поэтому ученые считают, что анализ ДНК этих племен поможет более глубоко понять этот неизведанный период истории.

Находки удивили ученых. Различные типы генетических данных, которые они получили, кажется, принадлежат очень разным группам людей.

Те, кто был похоронен в доспехах и украшениях, генетически напоминал современных северных и центральных европейцев.

Тем временем тела, похороненные без дополнительных атрибутов, имели геномы, больше напоминающие южных европейцев.

«Это дает возможность предположить, что эти конкретные общины включали в себя людей с различными генетическими признаками, что они знали про эти отличия и что это, вероятно, влияло на их социальную идентичность», – сказал профессор Патрик Гэри из Института перспективных исследований.

Выявление этих двух разных групп, кажется, подтверждает теорию о том, что Лонгобарды мигрировали в регион из Центральной или Северной Европы, тогда как южное население состояло, видимо, из коренных жителей.

«Наши выводы совпадают с мнением о варварах, двигавшихся с севера Дуная и с востока от Рейна, что свидетельствует о том, что мы наблюдаем вторжение, ранее описанное римлянами», – сказал д-р Кришна Веерама, генетик из Университета Стони-Брук.

«Также вполне вероятно, что социальная организация этих племен базировалась на больших семейных группах с высоким статусом, и это было ключом к созданию сообществ после миграции в Италию».

«Похоже, что оба эти кладбища формировались вокруг одной или двух больших групп биологически близких родственников, причем подавляющее большинство из них составляли мужчины», – добавил д-р Веерама.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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