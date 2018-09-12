Девочка, которая отравилась в киевском лагере «Славутич», умерла

8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря «Славутич» на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице «Охматдет».

Об этом сообщили в лечебном учреждении, пишет «Телеграф».

Напомним: девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

«Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, которая приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени», – отметил председатель КОГА.

Напомним: в начале июля в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей, одна девочка впала в кому.

Лагерь впоследствии закрыли.

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