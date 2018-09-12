Чернобыльцам хотят увеличить пенсии, а детям ликвидаторов восстановить льготы, – законопроект

Детям участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а также эвакуированных из зоны отчуждения планируют предоставить статус потерпевших от Чернобыльской катастрофы, если они после достижения совершеннолетия не были отнесены к категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рассмотрел соответствующий законопроект № 8593 и рекомендовал принять его за основу, – передает ЮрЛига.

Также предложено возобновить действие некоторых льгот и компенсаций пострадавшим детям и их родителям. В частности, полное государственное обеспечение детей до поступления их в школу (не старше 8 лет), бесплатный проезд ребенку и сопровождающему лицу к месту лечения (реабилитации) и обратно с правом внеочередного приобретения билетов, бесплатное приобретение без ограничений лекарственных средств по рецептам врачей, обеспечение полного медицинского обследования, диагностики, реабилитации, стоматологической помощи и при необходимости обеспечения лечением за рубежом.

Размер компенсации стоимости продуктов питания для граждан, отнесенных к категории 2, предлагается установить не ниже 25% прожиточного минимума.

Планируется ввести запрет любого сужение или ограничение предоставления компенсаций и льгот гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Размер минимальной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью участников ликвидации (категории 1) не может быть ниже 100%, а для категорий 2, 3, 4 – не ниже 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы инвалидности – 10 минимальных пенсий по возрасту;

для II группе инвалидности – 8 минимальных пенсий по возрасту;

для III группы инвалидности – 6 минимальных пенсий по возрасту;

детям-инвалидам – 3 минимальных пенсий по возрасту.

Пенсия работающим пенсионерам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, будет выплачиваться в полном размере без учета получаемого заработка и места работы.

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