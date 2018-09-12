Белорусский «филиал» РПЦ осудил Вселенского Патриарха за назначение экзархов в Киев

Синод Белорусской православной церкви (Белорусского Экзархата Московского Патриархата) осудил решение Вселенского Патриарха Варфоломея назначить экзархов в Киев.

Об этом говорится в заявлении Синода Белорусской православной церкви, опубликованном на официальном сайте БПЦ.

В документе, в частности, подчеркнуто, что «в связи с антиканоничным вмешательством Патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской Православной Церкви» Синод Белорусской православной церкви решил «единогласно и единодушно поддержать позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в официальном заявлении от 8 сентября 2018 года, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата «екзархами» Константинопольского патриархата в город Киев». В документе также отмечается, что БПЦ выражает «протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно является агрессивным вмешательством одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства».

Напомним, 7 сентября, стало известно, что Вселенский Патриархат назначил своими екзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. В ответ на такое решение Синод РПЦ пригрозил «ответными действиями». В УПЦ МП назначение Вселенским Патриархом экзархов в Украину назвали «антиканоничным» и призвали предстоятелей православных поместных церквей собраться на собор для обсуждения этого решения патриарха.

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