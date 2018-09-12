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среда, 12 сентября, 2018, 20:15 Мир
Анкара требует у Киева экстрадиции турецких учителей-гюленистов, – СМИ

Анкара требует от Киева экстрадиции пятерых турецких учителей,которые якобы связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняет в организации госпереворота 2016 года.

Об этом сообщил портал Vocal Europe на странице в Twitter, информирует «Европейская правда».

Отмечается, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана обратилась к украинской власти с призывом экстрадировать пятерых турецких учителей, связанных с общиной Гюлена в Киеве, в Турцию.

Полный перечень имен, которых Анкара требует у Киева, не может быть публично представлен из-за вопроса безопасности.
ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганновости мира
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2018-09-12 21:13 :24