Анкара требует у Киева экстрадиции турецких учителей-гюленистов, – СМИ

Анкара требует от Киева экстрадиции пятерых турецких учителей,которые якобы связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняет в организации госпереворота 2016 года.

Об этом сообщил портал Vocal Europe на странице в Twitter, информирует «Европейская правда».

Отмечается, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана обратилась к украинской власти с призывом экстрадировать пятерых турецких учителей, связанных с общиной Гюлена в Киеве, в Турцию.

Полный перечень имен, которых Анкара требует у Киева, не может быть публично представлен из-за вопроса безопасности.

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