Активист: Олигарх Живаго грабит полтавские месторождения

Билановский горно-обогатительный комбинат является структурным подразделением Полтавского ГОКА, который имеет оффшорную юрисдикцию. Его владелец – украинский олигарх Константин Живаго, который сейчас живет в Великобритании. За неуплату налогов, нарушение документации и экологических норм на предприятии его так и не наказали.

Об этом в программе «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK рассказал общественный деятель Геннадий Сикалов.

«Билановский горно-обогатительный комбинат добывает железорудные кварциты, производит катанку и поставляет продукцию в 16 стран мира. Запасы полтавского ГОКА насчитывали примерно около двух миллиардов тонн продукции», – говорит Геннадий Сикалов.

Общественный деятель отмечает, что на Билановском горно-обогатительном комбинате разоблачили множество нарушений, начиная от проблем с разрешениями.

«На мой взгляд, разрешения получали мошенническим путем, через Полтавский городской совет. Кроме того, важными являются вопросы экологии», – комментирует Геннадий Сикалов.

Ведь Билановский ГОК территориально граничит с Кременчугским месторождением урановых руд, подчеркивает эксперт.

«Обедненные урановые руды есть на территории Миргородского, Лохвицкого районов. И почему их не внесли в кадастровый реестр. Напомню, в советские времена, все, что имело отношение к радиоактивным материалам, было загрифовано. К слову, эти грифы еще не сняты», – отмечает Геннадий Сикалов.

Есть угроза, что уран и цезий попадут в подземные воды, от чего пострадает местное население, говорит общественный деятель.

«В прошлом году мы направили множество обращений в Государственную службу геологии и недр. В результате совместных заседаний межведомственной комиссии, специальные разрешения на пользования двумя месторождениями были остановлены. Впоследствии, каким-то странным путем, решение отменили и Живаго снова занялся грабежом», – рассказывает эксперт.

Обращение с проблемой к органам власти области является бессмысленным, убежден Геннадий Сикалов.

«Если Живаго ограбил вкладчиков банка «Финансы и кредит», а государство не наказала его, то понимаем, что в государстве справедливости нет», – добавляет Геннадий Сикалов.

Напомним, в прошлом году журнал «Forbes» определил самых богатых чиновников Украины. Вторым, после президента, в списке фигурирует Константин Живаго с активом 427 миллионов долларов.

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