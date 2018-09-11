Журналист: Минские соглашения играют на пользу Украины

Минские договоренности не заставляют Россию покинуть нашу территорию. Вероятно, давление санкций и разрушение экономической системы государства-агрессора спровоцирует возвращение под контроль Украины ее законных земель.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил журналист Юрий Луканов.

«Минские соглашения подверглись критике. Там есть моменты, которые нам очень не нравятся. Ведь возможный механизм передачи территорий де-юре под контроль Украины, и де-факто – России. Складывается впечатление, что они, якобы, выгодные агрессору и неудобные нам», – подчеркивает журналист.

Запад настаивает на том, что санкции с России будут сняты только тогда, когда она выполнит соглашение, отмечает Юрий Луканов.

«Вот казалось бы, что все просто, и агрессор не идет на встречу. Поэтому нельзя формально подходить к прочтению Минских соглашений. Очевидно, они не так уж и выгодны России», – замечает журналист.

В контексте Минских соглашений, время играет в пользу Украины, убежден Юрий Луканов.

«Я думаю, со временем ситуация изменится. Сочетание экономического давления Запада и ухудшение ситуации в России спровоцирует возвращение под контроль Украины ее законных земель. На мой взгляд, это произойдет без каких-либо предварительных условий с РФ», – говорит журналист Юрий Луканов.

Вместе с тем, эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко уверен, что больше всего в продолжении Минского процесса заинтересованы американцы.

«В сложных экономических отношениях санкции играют на руку американскому бизнесу. Поэтому слова Волкера об особом статусе Донбасса являются полностью рациональными с точки зрения его государства», – отмечает Игорь Петренко.

Однако украинское общество ждет действенных шагов по решению вопроса войны на Донбассе, подчеркивает эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

«Согласно всем социологическим опросам, граждан больше всего беспокоит вопрос мира. Конечно, это порождает спекуляции. У власти очень серьезная оппозиция, которая будет возбуждать ситуацию и, возможно, спровоцирует столкновения, будет апеллировать к словам Курта Волкера», – добавляет Игорь Петренко.

Напомним, в интервью службе «Голоса Америки» специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.

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