вторник, 11 сентября, 2018, 10:15 Политика
Здоровью Сенцова нанесен необратимый вред – ему трудно вставать, – адвокат
7 сентября адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе посетил заключенного и рассказал о его тяжелом состоянии.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».
Кроме этого, адвокат добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати: «Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию».
Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, написал завещание на свое творчество в случае смерти.
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