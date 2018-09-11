Здоровью Сенцова нанесен необратимый вред – ему трудно вставать, – адвокат

7 сентября адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе посетил заключенного и рассказал о его тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Динзе сообщил агентству Associated Press, что состояние Сенцова постоянно ухудшается, что приводит к «необратимым изменениям, что влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и печень».

Кроме этого, адвокат добавил, что Сенцов становится все более слабым, и ему трудно встать с кровати: «Он чувствует медленный спад, несмотря на поддерживающую терапию».

Напомним, украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, написал завещание на свое творчество в случае смерти.

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