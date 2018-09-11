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вторник, 11 сентября, 2018, 23:31 Экономика
Завтра в Брюсселе начнутся переговоры по газу в формате ЕС-Украина-Россия

Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Украина-Россия на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе.

Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» - информирует УНИАН.

«Переговоры начнутся завтра днем», – сообщила сегодня представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, не уточняя, кто именно примет участие в переговорах.

Как сообщалось, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» примет участие в трехсторонних переговорах на уровне экспертов. Кроме того, ранее Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.
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2018-09-11 23:51 :10