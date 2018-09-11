Загрязнение воздуха в оккупированном Крыму: Следствие выдвинуло три версии

Украинское следствие выдвинуло три версии загрязнения воздуха в Херсонской области и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в АР Крым.

В частности, среди версий: загрязнение воздуха из-за неправильной эксплуатацией заводов на севере полуострова; выброс в атмосферу химикатов в результате военных учений Российской Федерацией; а также умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью возобновления подачи воды в оккупированный Крым.

Указывается, что следователи проводят первоочередные следственные действия: допросы свидетелей, направления запросов в компетентные органы о наличии на территории возможных источников загрязнения, а также – медицинских учреждений о фактах жалоб граждан на ухудшение состояния здоровья.

На севере оккупированного Крыму – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

Об этом активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что через химические испарения в Армянске, на севере оккупированного Крыму, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты из-за химических выбросов.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексированном Россией Крыма, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производитель диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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