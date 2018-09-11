Забудьте о Джавелинах: Стивен Бланк советует, как защитить Украину от нападения России на море

Заблокировав Азовское море, Москва имеет возможность проводить воздушно-морскую десантную операцию для того, чтобы изолировать Мариуполь и юг побережья Украины вплоть до Одессы, считает американский исследователь Стивен Бланк.

Это стало возможным благодаря постоянному укреплению Россией наземных, воздушных и военно-морских сил в Крыму и вблизи него, пишет ведущий исследователь американского аналитического центра American Foreign Policy Council в статье для Atlantic Council, передает Голос Америки.

Какой именно может проводиться эта атака?

Такая воздушно-морская десантная операция, по мнению исследователя, может включать массированные удары по наземным целям. Еще одна возможность – использование воздушных сил для прикрытия десантной операции, или военно-морской операции по обстрелу побережья с моря. То, что весь воздушный десант Москвы принимает участие в операции «Восток-2018» на Дальнем Востоке может означать, что Москва готовится к использованию этих сил в будущих десантных операциях, вероятно, в качестве первой фазы комбинированного вооруженного нападения на Черноморское побережье Украины.

Вероятно, блокада Москвой Азовского моря распространится и на побережье Одессы и может иметь целью захват месторождений энергоресурсов, которые все еще остаются под контролем Украины, рассуждает Бланк.

Аналитик убежден, что именно теперь следует предложить оружие для помощи Украине. Пока нет никаких свидетельств того, что переговоры спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с представителем Москвы Владиславом Сурковым скоро возобновятся, или что у Москвы есть новые идеи о возможности прекращения войны. Действительно, как Волкер сообщал прессе, он не ожидает, что Москва будет делать значительные дипломатические шаги перед президентскими и парламентскими выборами в Украине.

Читайте также: Американский эксперт рассказал о планах Путина на президентские выборы в Украине

Как быстро предоставить Украине оружие для противостояния нападения России с моря?

Аналитик предлагает предоставить противокорабельные ракеты через US-AGM-84 Harpoon Block II, AGM-158C LRASM A, и Норвежские ракет ВМС. Украине также нужна платформа для запуска, система наведения цели, радар.

Из-за того, что Москва отказывается вести переговоры по выполнению Минских договоренностей, утверждает Бланк, США и ключевые европейские союзники должны соединить дополнительное военный давление, направленное на укрепление самообороны Украины и усилить давление на Москву.

Причины этого, по мнению исследователя, очевидны. Вторжение в Крым и на Донбасс составляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Безопасность Украины является жизненно важным для безопасности Европы.

Читайте также: В России признались, на какие города Украины хотят отправить войска

Для того, чтобы Украина возобновила свою безопасность, независимость и территориальную целостность одного оружия мало, отмечает Бланк. Он также призывает достичь стратегического консенсуса – ведение войны в ситуации, когда нет политического понимания относительно того, что обеспечит длительный мир в Европе, приведет лишь к новым конфликтам, от которых никто не выиграет, убежден аналитик.

Читайте также: Дипломат рассказал, почему Россия на самом деле напала на Украину

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.