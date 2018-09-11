Известный ресторатор заявил о «рейдерстве» экс-налоговика времен Януковича

Бывший глава налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрей Головач незаконно переписал часть бизнеса известного киевского ресторатора Олега Шейнкера на своего сына. Кроме того, он мошенническим путем пытается заставить предпринимателя вернуть несуществующие долги.

Об этом сам Шейнкер рассказал в интервью «Апострофу». Информируют «Українські новини».

По его словам, с Головачем они познакомились в 2013 году на свадьбе у сына генерала, когда сам Головач занимал пост руководителя налоговой милиции Украины. «Разговор был такой: «хотелось бы трудоустроить сына, я бы приобрел для него ресторанный бизнес». … Я был не против реализовать бизнес-проект, придумал концепт по созданию ресторана Vodka Grill», – отметил Шейнкер. Инвестиции Головача составили $550 тыс.

По словам Шейнкера, через какое-то время Головач решил выкинуть его из бизнеса вовсе. «Мне перестали давать отчеты о работе ресторанов. Естественно, перестали перечислять дивиденды. Фактически меня лишали единственного на тот момент источника доходов», – рассказал предприниматель.

«Случайно мне стало известно, что они зарегистрировали новую фирму «Евро Гриль ЛТД» (уже без меня) и перевели весь бизнес на нее. Они пришли к владельцу помещения с требованием перезаключить договор субаренды с новой компанией, где Александр Головач присвоил себе мои проценты», – добавил он.

По словам Шейнкера, он был готов отказаться от доли в Vodka Grill и Tiesto Grill, но у Головача появились другие претензии.

«Головач попросил помочь с торгово-развлекательным комплексом «Арена-Энтертейнмент» на 5 тыс. кв. м, который ему принадлежит. Управлял компанией его сын Александр. … После «управления» Головача-младшего компания ушла в минус на 750 тыс. долларов... Несмотря на это, Головач-старший почему-то посчитал, что я лично должен компенсировать 250 тыс. долларов, то есть 1/3 «убытков», – рассказал Шейнкер.

Головач «добавил» и другие претензии. «На круг» выходило так, что я должен был продать дом, машину, все имущество и еще остался бы должен Головачу порядка 500 тыс. долларов», – подытожил ресторатор.

«Эти претензии выдвигаются мне лично при встречах, вместе с угрозами жизни моей и моих близких. На самом же деле я ресторатор, я создаю, а не отжимаю. С начала этого года мы уже открыли два новых заведения – Benjamin Sheinker (Benjamin’s) на Леси Украинки и Sorbonne на НСК «Олимпийский», – сказал предприниматель.

По его словам, в феврале 2018 года он написал заявление о преступлении в СБУ, давал показания, проводились обыски и в Vodka Grill, и в Tiesto Grill.

«Сейчас статус такой, что у меня есть документы, в которых я являюсь законным владельцем этих двух ресторанов, а также документы, по которым моя доля была незаконно исключена. Есть заявление в правоохранительные органы, они должны дать объективную оценку сложившейся ситуации», – считает Шейнкер.

Напомним, Головач был главой налоговой милиции при Викторе Януковиче. В 2016 году Главная военная прокуратура задержала его по подозрению в участии в преступной группе экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которая отмывала госсредства, полученные незаконным путем. Было арестовано имущество Головача на 480 млн грн., через счета его семьи за три года прошло 1,6 млрд. грн. Зимой 2017 года пошел на сделку со следствием и вышел, компенсировав в бюджет 130 млн грн.

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