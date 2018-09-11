Италия грозится уменьшить взносы в ООН из-за мигрантов

Правительство Италии может уменьшить взносы в Организацию Объединенных Наций из-за спора относительно мигрантов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на итальянские СМИ.

«Министр внутренних дел и вице-премьер-министр Маттео Сальвини заявил в понедельник, что Италия рассмотрит сокращение финансирования ООН (из-за мигрантов – ред.)», – говорится в сообщении.

Сальвини добавил, что итальянское правительство ежегодно перечисляет более 100 миллионов евро на счета ООН, и поэтому считает необходимым проверить целесообразность использования средств.

Кроме того, он заявил, что может назвать много стран, куда международной организации лучше бы было отправить мониторинговую миссию прежде Италии.

Ранее новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что организация хочет направить мониторинговую миссию в Италии из-за сообщения о многочисленных нападениях в стране на мигрантов африканского происхождения и цыган.

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