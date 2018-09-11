Искусственный интеллект зафиксировал сигналы, поступающие из глубин космоса

Новаторский искусственный интеллект (ИИ) был использован для выявления десятков таинственных сигналов, поступающих из глубин космоса.

Новый ИИ обнаружил 72 ранее неизвестных «быстрых радиоимпульсов», приходящих из далеких галактик, – информирует издание Independent.

Быстрые радиоимпульсы уже давно считаются одной из тайн Вселенной. Они являются единичными радиоимпульсами длительностью несколько миллисекунд. Типичная энергия всплесков, по оценкам, эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет.

Ученые не знают, что их вызывает или как они возникают. И на самом деле их обнаружить чрезвычайно сложно.

Однако сейчас ученым удалось уловить 72 взрыва, происходящие из одного и того же места. Они сделали это с помощью искусственного интеллекта, который сканировал существующие данные и обнаружил то, что до сих пор оставалось вне поля зрения.

Считается, что последние импульсы происходят из галактики, расположенной на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли. Однако пока не понятно, что их вызывает.

Искусственный интеллект, который обнаружил взрыв, проанализировал 400 терабайт ранее собранных данных. Он научился определять характеристики, присущие для этих взрывов, а затем попытался найти их в наборе данных, просматривая информацию гораздо быстрее человека.

Результаты находки были опубликованы в журнале Astrophysical Journal.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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