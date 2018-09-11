Волкер снова едет в Киев говорить о перемирии на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что на этой неделе посетит Киев.

Об этом он написал в Twitter - сообщает Украинская правда.

«На этой неделе я приеду в Киев, чтобы провести встречи на тему достижения мира в Украине и для выступления на ежегодной конференции YES в Украине», – написал Уокер.

В мае 2018 года Курт Волкер посетил восток Украины.

По словам Волкера, его последний контакт с россиянами состоялся в январе 2018 года: в конце месяца Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. РосСМИ сообщили, что во время переговоров стороны не смогли согласовать единую позицию в отношении закона о реинтеграции Донбасса.

После этого российская сторона ни разу не выходила на контакт.

Ранее Он констатировал, что Россия не выполняет положения Минских договоренностей и заявил, что если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск из Восточной Украины.

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