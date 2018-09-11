Выборы в «Л/ДНР» противоречат Минским соглашениям

«Выборы» на территории оккупированного Донбасса противоречат минским соглашениям и не отвечают законодательству Украины, подлежит осуждению.

Такое заявление сделало МИД Франции, – пишет Укринформ.

«Франция вновь заявляет о своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Объявление о выборах 11 ноября 2018 года противоречит минским соглашениям, которые остаются единственной основой для политического урегулирования конфликта на Востоке Украины», – указано в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что любая инициатива по проведению выборов, которая предусмотрена минскими соглашениями и не соответствует украинскому законодательству, подлежит осуждению.

«Минские соглашения предусматривают, что выборы на территориях, которые сейчас находятся под контролем сепаратистов, должны соответствовать Закону об особом статусе Украины. Любая инициатива, которая не соответствует этим условиям, должна быть осуждена», – подчеркнули в МИД Франции.

Как известно, ранее МИД Украины заявлял, что намерения оккупационной администрации РФ провести так называемые «внеочередные выборы» на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

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