В Южной Каролине из-за урагана эвакуируют миллион человек

В американских штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовым эвакуациям населения из-за приближения урагана «Флоренс».

Как заявил в понедельник, 10 сентября, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, с побережья Атлантического океана власти намерены эвакуировать около миллиона человек, пишет DW.

В Северной Каролине временно покинуть свои дома предложено более 50 тысячам человек. Кроме этого, чрезвычайное положение объявлено в штатах Вирджиния и Мэриленд.

Национальный ураганный центр (NHC) в Майами охарактеризовал «Флоренс» как «крайне опасный большой ураган». По пятибалльной шкале ураганов Саффира-Симпсона, «Флоренс» присвоена четвертая категория (пятая – самая сильная). Скорость ветра ураганов этой категории может достигать 220 километров в час.

Напомним, на юго-восточные штаты США надвигается ураган «Флоренс», который образовался над Атлантическим океаном.

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