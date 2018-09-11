В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за приближения мощного урагана

Власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории «Флоренс».

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Washington Post.

Как отмечает издание, мэр Вашингтона Мюриел Баузер вместе с руководителями полиции, спасательной службы и других служб города провели совместную пресс-конференцию относительно опасности приближения урагана.

«Чиновники в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение во вторник, вслед за Мерилендом и Вирджинией», – говорится в сообщении.

Напомним, в американских штатах Северная и Южная Каролина готовятся к массовым эвакуациям населения из-за приближения урагана «Флоренс».

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