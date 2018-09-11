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вторник, 11 сентября, 2018, 20:30 События
В Украине стартовали масштабные соревнования среди снайперов

Под Киевом начался 4-ый открытый чемпионат Национальной гвардии Украины среди снайперских пар.

Об этом сообщает пресс-центр НГУ.

В течение 4 дней более полусотни участников соревнований померятся силами в выполнении упражнений полицейской и военной тематики, днем и ночью, продемонстрируют свои навыки в ориентировании в лесу, будут выполнять комплексные упражнения по тактике. На завершающем этапе спецназовцы сойдутся в «снайперской дуэли».

У Нацгвардії стартували масштабні змагання серед снайперів зі всієї України.Фото: НГУ

Все участники чемпионата находятся в равных условиях. Каждое упражнение и ее особенности доводятся за 5 минут до исполнения. В таком случае для достижения высокого результата военнослужащий должен быстро ориентироваться, какие поправки вносить, чтобы поразить мишень точно в цель.

Главная особенность снайперских соревнований в том, что шар должен попасть в строго определенное место на мишени диаметром 15-22 миллиметров. Упражнения выполняются на дистанциях от 100 до 800 метров. Все участники соревнования стреляют из своего штатного оружия.

У Нацгвардії стартували масштабні змагання серед снайперів зі всієї України.Фото: НГУ

«Каждый год мы стараемся повышать организацию чемпионата к соревнованиям мирового уровня, проводимых в Чехии. В этом году за звание лучшего соревнуются снайперские пары подразделений специального назначения всех структурных подразделений Нацгвардии и других военных формирований и правоохранительных органов Украины», – рассказал главный судья соревнований полковник Александр Филиппов.

В этом году за золотые награды гвардейского качества соревнуются 28 команд, из которых 19 представляют Национальную гвардию, все остальные Вооруженные силы Украины, Национальную полицию Украины, Государственную пограничную службу Украины.

У Нацгвардії стартували масштабні змагання серед снайперів зі всієї України.Фото: НГУ

«С Национальной гвардией мы давно и тесно сотрудничаем. В этом турнире мы участвуем уже третий год подряд. Каждый раз организация соревнований проходит на очень высоком уровне. Снайперская школа Национальной гвардии – это лучшее, что сейчас есть в Украине, поэтому гвардейцы имеют очень высокий уровень подготовки. Для нас важно участие в этих соревнованиях, потому что здесь мы получаем новый опыт работы в поле с военной тематикой. А наш козырь упражнения полицейской тематики – это работа»,– поделился своими наблюдениями боец спецподразделения Национальной полиции Украины «КОРД».

Открытый чемпионат НГУ среди снайперских пар продлится до 14 сентября. Лучшие снайперы будут оцениваться как в личном, так и командном зачетах, а также в номинации «Снайперская дуэль».

Соревнования среди снайперов начаты в Нацгвардии в 2014 году. Необходимость их проведения вызвана необходимостью поднятия уровня снайперского мастерства, а также изучения передового опыта по подготовке снайперских пар подразделений специального назначения других военных формирований и правоохранительных органов.
снайперынацгвардияобучениеновости Украины
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2018-09-11 21:08 :54