В Украине стартовали масштабные соревнования среди снайперов

Под Киевом начался 4-ый открытый чемпионат Национальной гвардии Украины среди снайперских пар.

Об этом сообщает пресс-центр НГУ.

В течение 4 дней более полусотни участников соревнований померятся силами в выполнении упражнений полицейской и военной тематики, днем и ночью, продемонстрируют свои навыки в ориентировании в лесу, будут выполнять комплексные упражнения по тактике. На завершающем этапе спецназовцы сойдутся в «снайперской дуэли».

Все участники чемпионата находятся в равных условиях. Каждое упражнение и ее особенности доводятся за 5 минут до исполнения. В таком случае для достижения высокого результата военнослужащий должен быстро ориентироваться, какие поправки вносить, чтобы поразить мишень точно в цель.

Главная особенность снайперских соревнований в том, что шар должен попасть в строго определенное место на мишени диаметром 15-22 миллиметров. Упражнения выполняются на дистанциях от 100 до 800 метров. Все участники соревнования стреляют из своего штатного оружия.

«Каждый год мы стараемся повышать организацию чемпионата к соревнованиям мирового уровня, проводимых в Чехии. В этом году за звание лучшего соревнуются снайперские пары подразделений специального назначения всех структурных подразделений Нацгвардии и других военных формирований и правоохранительных органов Украины», – рассказал главный судья соревнований полковник Александр Филиппов.

В этом году за золотые награды гвардейского качества соревнуются 28 команд, из которых 19 представляют Национальную гвардию, все остальные Вооруженные силы Украины, Национальную полицию Украины, Государственную пограничную службу Украины.

«С Национальной гвардией мы давно и тесно сотрудничаем. В этом турнире мы участвуем уже третий год подряд. Каждый раз организация соревнований проходит на очень высоком уровне. Снайперская школа Национальной гвардии – это лучшее, что сейчас есть в Украине, поэтому гвардейцы имеют очень высокий уровень подготовки. Для нас важно участие в этих соревнованиях, потому что здесь мы получаем новый опыт работы в поле с военной тематикой. А наш козырь упражнения полицейской тематики – это работа»,– поделился своими наблюдениями боец спецподразделения Национальной полиции Украины «КОРД».

Открытый чемпионат НГУ среди снайперских пар продлится до 14 сентября. Лучшие снайперы будут оцениваться как в личном, так и командном зачетах, а также в номинации «Снайперская дуэль».

Соревнования среди снайперов начаты в Нацгвардии в 2014 году. Необходимость их проведения вызвана необходимостью поднятия уровня снайперского мастерства, а также изучения передового опыта по подготовке снайперских пар подразделений специального назначения других военных формирований и правоохранительных органов.

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