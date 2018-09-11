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вторник, 11 сентября, 2018, 12:49 Курьезы
В Саудовской Аравии арестовали мужчину за завтрак с женщиной

Саудовские власти арестовали сотрудника египетского отеля, который опубликовал видео, в котором он завтракал со своей сотрудницей.

Видео, которое снимал сам человек, вызвало волну возмущения в ультраконсервативном королевстве, – информирует издание Guardian.


Женщина, с головы до пят одета в исламский никбат, завтракает и машет рукой в камеру. Видео было распространено в социальных сетях, где вызвало резкую критику. Больше всего общественность возмутило завершения 30-секундного видеоролика, когда женщина, кажется, сама кормит мужчину.

«Министерство труда арестовало экспата в Джидде после того, как он появился в позорном видео», – заявили в министерстве.

Местные СМИ сообщили о том, что этот человек – египтянин.

Министерство сообщило о том, что владелец отеля был вызван из-за несоблюдения государственных регламентов, предусматривающих гендерно-сегрегированное рабочее место.

В то время, как видеоролик вызвал возмущение ультра консерваторов, прокуратура призвала экспатов уважать «ценности и традиции саудовского общества».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
традицииСаудовская Аравияконсерватизм
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2018-09-11 14:24 :33