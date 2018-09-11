В Румынии приняли закон, который определяет брак лишь как союз между мужчиной и женщиной

Сенат Румынии (верхняя палата парламента) одобрил закон, который прокладывает путь к изменению конституции, в которой закреплены определения, что брак является союзом исключительно мужчины и женщины.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Associated Press.
103 сенатора проголосовали за решение изменить конституцию, которая в настоящее время определяет, что брак является союзом между «супругами». Против высказались 13 сенаторов, семь воздержались от голосования.
В прошлом году Палата депутатов (нижняя палата парламента) также одобрила это решение.
Сенатор правящей Социал-демократической партии Сербан Николае отметил, что голосование имело религиозный характер: «мы были христианским народом на протяжении 2000 лет».
Глава социал-демократов Ливиу Драгня отметил, что в октябре этого года Румыния проведет референдум по этому вопросу.
Румыния, наряду с Польшей, Словакией, Болгарией, Литвой и Латвией, не признают однополый брак или предлагают правовую защиту однополым парам.