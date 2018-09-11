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вторник, 11 сентября, 2018, 10:03 Мир
В России начались самые масштабные за последние 40 лет военные учения

На Дальнем Востоке России начались военные маневры «Восток-2018», которые станут крупнейшими за всю современную историю России.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

«На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск «Восток-2018», – говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что учения пройдут под руководством министра обороны РФ Сергєя Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Подчеркивается, что они станут крупнейшими военными учениями за последние 37 лет. Всего в них примут участие почти 300 тыс. военных, десятки тыс. бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

В Минобороны РФ сообщили, что на учениях будут отработаны способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны России.

В российском военном ведомстве уточнили, что маневры необходимы для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния. Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ.

Напомним, 11 сентября на территории отдельных районов Донецкой области начнутся «командно-штабные учения на местности» с участием 4 тысяч человек.
армияРоссиявоенные ученияновости мира
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