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вторник, 11 сентября, 2018, 9:35 Мир
В Нигерии взорвался газовоз: минимум 35 погибших и более 100 травмированных

В Нигерии в результате взрыва газовоза погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 100 были травмированы.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Reuters.

«Мы подтверждаем, что 35 человек погибли и более ста получили ранения. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло», – говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока неизвестна.

 
взрывыНигерияновости мира
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2018-09-11 10:34 :20