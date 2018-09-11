В Нигерии взорвался газовоз: минимум 35 погибших и более 100 травмированных

В Нигерии в результате взрыва газовоза погибли по меньшей мере 35 человек, еще более 100 были травмированы.
Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Reuters.
«Мы подтверждаем, что 35 человек погибли и более ста получили ранения. Большая часть из тех, кто погиб, прибежали на место происшествия, чтобы посмотреть, что произошло», – говорится в сообщении.
Affected area in Lafia gas explosion pic.twitter.com/qJ6u7LQ1wi— Umar_Pharouq (@LadanUmar97) 10 сентября 2018 г.
Указано, что инцидент произошел возле заправочной станции в штате Насарава в центральной части страны. Причина взрыва пока неизвестна.
Many feared killed in Nasarawa Gas Explosion— CoreTV News (@coretvnewsng) 10 сентября 2018 г.
No fewer than 10 persons, including an infant, were reported killed on Monday after a filling station exploded in Lafia, the Nasarawa State capital.https://t.co/t4Zz6EPx5V pic.twitter.com/Aw4Yh3CHwf