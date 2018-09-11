В королевском парке Варшавы: Известные польские деятели одели украинские костюмы

По случаю празднования 100-летия украинской государственности – в старом королевском парке Варшавы известные польские актеры, телеведущие и журналисты одели костюмы разных регионов Украины, которые прислал Институт моды из Киева, и сделали галерею и календарь «Красота Единства». Это же настоящая красота!

В полтавском костюме (я его искала особенно) – снялась польская телеведущая Йоанна Яблчинська:) в рубашке особенной – нитки крашеные бузиной, крушиной, дубом. Ох, что там рассказывать – это волшебство.

В черновицком наряде был Даниэль Ольбрыхский (из молодых в делегации его никто не знает – Боже, не говори им, сколько мне лет!). Я ему салютовала особенно – господин Ольбрыхский. Все влюблялись в него когда-то – это ясно, как белый день. И он сегодня мой герой. Весной 2014 года в знак протеста против аннексии Крыма Россией – отказался выступить на сцене московского Польского театра, где должен был играть одну из главных ролей в спектакле «Похищение Европы». В письме одного российского режиссера через Gazeta Wyborcza он сказал: «Прекрасный язык Пушкина, Толстого, Чехова и моих друзей Окуджавы и Высоцкого, которым я репетировал замечательную пьесу, сейчас уже ассоциируется с агрессивной военной риторикой господина Путина. С удивлением и глубокой печалью я наблюдал, как представители русского народа – ваш парламент – стоя и овациями одобряют акт агрессии». Господин Ольбрыхский – среди тех кинематографистов, кто требует освободить Олега Сенцова.

Украинские дипломаты на празднование в парке пригласили многочисленных сиятельных господ – и здесь было кому пожать дружескую руку.

В темноте благородного старого парка пели «Ще не вмерла...» И « Jeszcze Polska nie zginęła», бродили среди голых статуй и говорили, как хорошо будет, как все у нас хорошо будет... вздыхали и завершали совместным народным оптимистичным: «Справимся... Бог добрый».

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