В Госпогранслужбе объяснили, почему рыбаки, задержанные оккупантами, попали в Крым

Двое украинских рыбаков, о задержании которых накануне сообщили российские пограничники, попали на территорию аннексированного Крыма из-за проблем с двигателем лодки.
Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из телеканалов.
«По нашей информации, у рыбаков возникли проблемы с двигателем. Их отнесло на оккупированную территорию (Крыма – ред.), где их и задержали российские пограничники», – рассказал он.
По словам Слободяна, в такой ситуации российская сторона должна была сообщить о происшествии в Государственную пограничную службу Украины или в целом украинской стороне, но такого сообщения от РФ до сих пор нет.
Он также отметил, что пока не располагает информацией о местонахождении рыбаков.
«Мы связались с МИД, это больше компетенция внешнеполитического ведомства. Наши функции, наши права в таких вопросах ограничены», – добавил он.
Ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Крыму сообщила, что 10 сентября российские пограничники задержали двух граждан Украины – рыбаков, пришвартованных к берегу Крыма.