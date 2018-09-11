В Госпогранслужбе объяснили, почему рыбаки, задержанные оккупантами, попали в Крым

Двое украинских рыбаков, о задержании которых накануне сообщили российские пограничники, попали на территорию аннексированного Крыма из-за проблем с двигателем лодки.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире одного из телеканалов.

«По нашей информации, у рыбаков возникли проблемы с двигателем. Их отнесло на оккупированную территорию (Крыма – ред.), где их и задержали российские пограничники», – рассказал он.

По словам Слободяна, в такой ситуации российская сторона должна была сообщить о происшествии в Государственную пограничную службу Украины или в целом украинской стороне, но такого сообщения от РФ до сих пор нет.

Он также отметил, что пока не располагает информацией о местонахождении рыбаков.

«Мы связались с МИД, это больше компетенция внешнеполитического ведомства. Наши функции, наши права в таких вопросах ограничены», – добавил он.

Ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России в Крыму сообщила, что 10 сентября российские пограничники задержали двух граждан Украины – рыбаков, пришвартованных к берегу Крыма.

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