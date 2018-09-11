В ЕС негативно отреагировали на задержания людей во время протестов в РФ

В Европейском Союзе (ЕС) заявили, что действия по задержанию людей на протесты в РФ подрывают свободу выражения взглядов, а также препятствуют осуществлению свобод граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних связей.

«Эти действия препятствовали осуществлению свободы выражения и мирных собраний, которые являются основными правами человека, закрепленными в российской конституции, а также во Всеобщей декларации прав человека», – говорится в сообщении.

Кроме того, Европейский союз ожидает, что российская власть будет полностью придерживаться международных обязательств, взятых на себя Россией, в том числе в рамках Совета Европы и ОБСЕ по защите основных прав и безотлагательно освобождать мирных демонстрантов и журналистов.

Напомним, в Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения, правоохранители применили грубую силу к активистам.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста в связи с пенсионной реформой, которая запланирована на 9 сентября. В частности, граждане РФ возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст. Протесты не получилось согласовать с властями в 59 городах, и только в 12 удалось.

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