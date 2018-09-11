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вторник, 11 сентября, 2018, 0:12 Мир
В Чехии горит склад с нефтепродуктами

В чешской Моравии, близ города Кромержиж, горит склад с горючими материалами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на iDnes.

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«В Лукове, рядом с Кромержижем, пожар на территории, принадлежащей государственной нефтяной компании «Чепро», где есть топливные баки. Один человек ранен на месте. Пожарные объявили третий уровень пожарной тревоги», – говорится в сообщении.

Сначала сообщалось, что горят две цистерны и существует риск того, что огонь может перекинуться на другие. Однако, позже выяснилось, что пожар произошел в раздаточном устройстве, и резервуары с горючим не зацепило. Огонь локализовали. На месте остаются сотня пожарных.

Причиной пожара стал, как считается, сбой в работе технологического оборудования.

Население соседнего села – около тысячи жителей не эвакуировали, их попросили не открывать окна и двери.

Всего на территории предприятия в Луке находятся 4 цистерны вместимостью по 140 тыс. кубических метров каждая, они считаются крупнейшими в Чешской Республике. Предприятие служит для обеспечения стратегического нефтяного резерва страны.
Чехияпожарновости мира
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2018-09-11 03:03 :48