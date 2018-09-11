«Укрметаллургпром»: Из-за проблем с грузовыми перевозками на «Укрзализныце» страдает промышленность

Проблемы с грузоперевозками на «Укрзализныце» привели к замедлению роста украинской промышленность, в частности, в горно-металлургическом комплексе. За август предприятия недогрузили своим контрагентам продукции более чем на 100 миллионов долларов.

Об этом пишет президент АП «Укрметаллургпром» Александр Каленков в своем блоге на страницах издания «НВ Бизнес», сообщает информагентство «Минпром».

Он считает: заявленные украинским правительством планы о росте промышленного производства на текущий год могут могут оказаться невыполенными из-за проблем с логистика. В частности, согласно утвержденного правительством прогноза экономического и социального развития Украины в текущем году промышленное производство должно вырасти на 3,9%, а по оптимистическому сценарию – на 5%.

«Проблемы с с перевозкой грузов по железной дороге, что возникли летом, уже нашли свое отражение в статистике промышленного производства. По данным Госстата, начиная с первого летнего месяца рост промышленного производства начал замедляться, а в июле с учетом сезонного фактора сократилось по отношению к июню на 1,3%. В августе показатель может быть совсем неоптимистическим», – рассказал президент «Укрметаллургпром».

Каленков подчеркнул, что ключевые отрасли украинской промышленности – горно-металлургический комплекс, энергетика, химия, производство стройматериалов и аграрный сектор – сильно зависимы от железной дороги, которая является для них основным, а часто и безальтернативным перевозчиком. В ГМК, доля которого доля которого в промпроизводстве составляет приблизительно треть, для выплавки тонны стали необходимо перевезти 4 тонны различного сырья.

Следовательно, президент «Укрметаллургпрома» подчеркивает, что сегодня на складах украинских горно-обогатительных комбинатов накопичено 700 тыс. Тонн продукции при нормативы в 150 тыс. Тонн. За август предприятия недогрузили своим контрагентам продукции более чем на 100 млн долл. И в сентябре этот показатель перекрыт не будет, а значит, предприятия столкнуться с необходимостью сокращать объемы производства.

«Поскольку Украина все еще остается индустриальным государством, замедление темпов роста промышленности неизбежно отразится и на динамике роста ВВП. Более того, снижение поступлений валютной выручки в страну уже непосредственно влияет на курс гривны, который в последнее время неуклонно идет вниз», – подчеркну Каленков.

Напомним, еще в конце августа на совещании в Государственной регуляторной службе представители промышленных ассоциаций и предприятий обратили внимание на критическую ситуацию с перевозкой грузов «Укрзализныцей». По информации участников совещания, а железных дорогах брошенными стоят сотни составов, а дефицит локомотивов, по оценкам специалистов, превышает 100 единиц.

Перед этим, в июне представители крупнейших отраслевых объединений украинской экономики требовали от главы правительства рассмотреть вопрос об оценке деятельности и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгения Кравцова и ситуацию в госкомпании на заседании КМУ в его присутствии.

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