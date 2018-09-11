Украинские медийщики в ОБСЕ: Россия подавляет свободу слова в оккупированных Донбассе и Крыму

11 сентября в Варшаве на ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению (деятельность организации, связанная с правами человека и демократии) украинская делегация требовала от стран ОБСЕ обеспечить право на свободу слова и внести это в резолюцию.

Об этом сообщает «Детектор медиа».

Во время своего выступления соорганизатор форума, руководитель Донецкого института информации Алексей Мацука отметил, что «Россия продолжает давление на свободу слова не только у себя в стране, но и на территориях ОРДЛО» и рассказал о том, что боевики пытаются его арестовать.

«Раньше журналистов обвиняли в шпионаже, в экстремизме. Теперь они уже не прячутся и обвиняют нас в том, что мы журналисты. Я подчеркиваю – так называемый «народный трибунал» в ОРДО обвинил меня в том, что я журналист. Я и раньше не мог работать в Донецке из-за угроз и преследования, а теперь самоназванная власть, которая тесно связана с Россией, решили меня арестовать», – рассказал он во время выступления.

Господин Мацука также упомянул о задержании своего коллеги Виталия Сизова в Минске в 2017 году и украинского журналиста Станислава Асеева, который с августа 2017 года находится в плену боевиков в Донецке и в своем интервью каналу «Россия 24» «признался», что является шпионом ГУР Минобороны Украины.

«Мы требуем, чтобы страны ОБСЕ обеспечили право на свободу слова. Мы просим внести это в резолюцию», – подчеркнул он.

«Журналистика используется Россией против Украины. Они дезинформируют жителей Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Они создают параллельную реальность», – сказал во время выступления корреспондент «Укринформа» Юрий Банахевич.

Во время мероприятия ОБСЕ также выступила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. Она повторила то, что написала накануне в своем блоге.

«Идет пятый год, как мы предупреждаем про гибридную войну, в которую вкладываются огромные средства Россией. Обычные украинские граждане, которые выступают против российской власти оказались в тюрьме», – сказала госпожа Джапарова во время совещания, сравнив референдум в Крыму с тем, который провела нацистская Германия по Австрии. Она также перечислила крымчан, против которых возбуждены оккупационными властями уголовные дела.

Выступление заместителя министра было прервано российскими представителями, которые, в частности, отметили, что «российских журналистов не пускают в Украину, в стране запретили российские каналы, фильмы, мультики».

После этого хотели высказаться представители крымских организаций, но советник постоянного представительства Украины в Вене Андрей Чесноков выступил с протестом, отметив, что они не имеют права выступать в таком качестве, потому что такого субъекта как части России не существует.

Исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк сказала, что возмущена таким количеством фейковых российских ГО, которые зарегистрировались для выступления на мероприятии ОБСЕ.

Напомним, что во время мероприятия госпожа Романюк также призвала РФ освободить украинских журналистов и режиссера Олега Сенцова, а международные организации усилить давление на РФ.

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