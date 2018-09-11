Украина осуждает визит швейцарской делегации в оккупированный Крым

Посольство Украины осудило визит делегации из Швейцарии в оккупированный Россией Крым.

Об этом говорится в заявлении диппредставительства, сообщает «Укринформ».

«Посольство Украины решительно осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Е.Белзером в оккупированный Крым», – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит представляет собой нарушение украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии относительно непризнания попытки аннексии Крыма Россией.

Посольство также выражает сожаление, что в известной соблюдением верховенства права Конфедерации нашлись лица, которые «дали себя инструментализировать российской пропаганде, пренебрегли законодательством другого государства и восторженно рассказывают о жизни в Крыму, где продолжают попираться права человека, продолжаются репрессии против крымских татар и украинцев».

Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, нарушающим правила въезда на оккупированные территории, санкционные меры, отметили в диппредставительстве. Здесь также выразили надежду, что этому визиту будет дана надлежащая оценка властями Швейцарии.

Накануне в российских и крымских оккупационных СМИ появилась информация о визите в Крым «делегации из Швейцарии».

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