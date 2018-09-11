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вторник, 11 сентября, 2018, 19:02 Львов
Участницу боевых действий УПА Марию Винник похоронят завтра на Лычаковском кладбище

На 93 году жизни отошла в вечность участница боевых действий УПА Мария Винник. Сегодня в часовне на ул. Пекарской, 52 состоится парастас. Похоронят Марию Винник завтра на Лычакове.

Сегодня в 18:00 час. в часовне Иоанна Крестителя на ул. Пекарской, 52 состоится парастас и прощание. Завтра в 14:15 час. в часовне состоится Чин похорон. Затем процессия отправится на Лычаковское кладбище. Похоронят Марию Винник на поле № 42 Лычаковского кладбища.

Община Львова выражает соболезнования родным и близким Марии Винник.

Справка.

Мария Винник (12.12.1925 – 08.09.2018) – участник боевых действий УПА.

Была под стражей в местах лишения свободы с декабря 1944 года до мая 1946 года. В ссылке находилась 10 лет. Реабилитирована 17 апреля 1991 года.

Умерла на 93 году жизни после непродолжительной болезни.
ЛьвовУПАновости УкраиныМария Винник
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