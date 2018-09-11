Сущенко в письме пишет, что готовится к «длительному путешествию и смены обстановки»

В ответном письме представителям украинской диаспоры в Латвии от незаконно осужденного в РФ корреспондента Укринформа Романа Сущенко он написал, что делает зарядку и готовится к переезду.

Об этом сообщает «Укринформ», в распоряжении которого есть копия письма.

«Из пакетов с 1,5-литровыми пластиковыми бутылками сделал гантели – размахиваю перед собой. Зарядка помогла округлитися в отдельных местах, появился резвый мышечный тонус, исчезла дряблость в конечностях и плохие мысли. Что очень радует, особенно утром, с первыми солнечными лучами. Неспешно готовлю себя к длительному путешествию и смены обстановки (этапированию к месту отбывания срока – ред.)», – пишет Сущенко.

Фото: ukrinform Фото: ukrinform

Он также рассказал о том, какие книги сейчас читает, – это переписка Ивана Франка с украинской интеллигенцией и коллегами из Польши, Чехии, Российской империи.

Много времени Сущенко уделяет рисункам на бумаге. Из Швеции к нему поступило предложение продать один из рисунков – «Маяк Ар-Мен». А второй рисунок, «Руанский собор», бесследно исчез, видимо, в недрах «Почты России».

Роман Сущенко сердечно поблагодарил украинцев Латвии за внимание, поддержку словом и делом.

Фото: ukrinform

В среду, 12 сентября, Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Сущенко. После того, как он утвердит приговор, начнется подготовка к этапированию к месту отбывания срока заключения.

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

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