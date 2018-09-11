Суд обязал Киевстар заплатить 21 миллион за нарушение принципов тарификации

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева отменил решение суда предыдущей инстанции и обязал оператора Киевстар заплатить 21 миллион гривен штрафа за нарушение принципов тарификации звонков.

Об этом говорится в решении суда от 28 августа 2018 года, передает Liga.net.

АМКУ еще 14 декабря 2017 года принял решение наложить штраф на оператора мобильной связи, но 31 мая хозсуд Киева приостановил это решение.

«Оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использовал три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация «посекундная». По факту это утверждение ложное – стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора», – заявляли тогда в АМКУ.

Киевстар обратился в суд и в начале марта было открыто дело. Невыполнение выплаты штрафа приводит к начислению пени в размере 1,5% за каждый день просрочки от суммы штрафа. (Или 319, 6 тыс. гривен в день)

Суд распорядился заморозить санкцию до решения суда по существу спора.

Аналогичный судебное разбирательство происходит и между АМКУ и lifecell. В сентябре 2017 года Комитет оштрафовал оператора на 19 млн гривен.

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