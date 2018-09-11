США поддерживают Украину в праве иметь единую автокефальную православную церковь, – посол

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в борьбе за право иметь единую украинскую автокефальную православную церковь.

Об этом во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко сообщил посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую украинскую автокефальную православную церковь», – говорится в сообщении.

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности.

«Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины о свободе совести и религиозных организаций, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая царит в украинском обществе», – отметил Порошенко.

Президент ознакомил посла Браунбэка с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.

Президент также привлек внимание посла к многочисленным свидетельствам ужасных нарушений прав и свобод человека, в частности религиозной свободы, на оккупированных Россией украинских территориях. Собеседники подчеркнули необходимость жесткого ответа на системные преследования в оккупированном Донбассе и Крыму украинских верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской греко-католической церкви, представителей других вероисповеданий.

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