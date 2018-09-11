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вторник, 11 сентября, 2018, 23:01 Спорт
Соперник сборной Украины по футболу в Лиге наций остался без главного тренера

Главный тренер сборной Чехии по футболу 62-летний специалист Карел Яролим покидает пост по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщает twitter сборной Чехии. «Карел Яролим по обоюдному согласию покидает пост тренера сборной Чехии», – говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября в стартовом матче Лиги наций УЕФА сборная Украины по футболу в гостях обыграла национальную команду Чехии со счетом 2:1.

Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим, который возглавлял команду с 2016 года, комментируя поражение, отметил, что его команда быстро забила мяч, но после этого не успевала закрывать соперника в средней зоне.
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2018-09-11 23:50 :59