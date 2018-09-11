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вторник, 11 сентября, 2018, 13:44 Политика
Шверк: В любой европейской стране интернет-контент не регулируется

Предложенные изменения в закон о телевидении и радиовещании, усиливающие информационную безопасность, касаются лишь зарегистрированных СМИ, собственно, как средства массовой информации. Зато действие этого документа не распространяется на все остальное интернет-пространство. В общем, ни в Украине, ни в любой цивилизованной стране Европы интернет-контент не регулируется в правовом поле.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» рассказал народный депутат Украины (фракция БПП) Григорий Шверк.

Он подчеркнул: в нынешнем законе о телевидении и радиовещании прописана только ответственность за призывы к насильственной смене власти или агрессивной войне. Зато в предложенном законопроекте относительно усиления информбезопасности добавлено еще несколько позиций.

«В частности, речь идет об отрицании факта, что в Украине уже идет война. К тому же, если прочитать точно текст документа, там имеется в виду не любое высказывание, которое это отрицает, а четко указано – заявления, которые приводят к разжиганию вражды и ненависти», – отметил Шверк.

По его словам, согласно документу, «соответствующий орган» должен принимать решение, действительно ли были признаки этого нарушения в выражениях медийников.

«То же самое касается и призывов к, например, свержению конституционного строя, норма которая существует и сейчас. Коллегиальный орган, принимающий решения, должен доказать, что именно эти высказывания приводят к тому или иному исходу», – отметил нардеп.

К тому же, он отметил: в законопроекте авторы ссылаются на решение Европейского суда по правам человека. Поэтому нардеп убежден: документ «выписан очень четко». Он отметил: действительно, во время рассмотрения в проект закона могут вноситься изменения, которые приведут к определенным манипуляциям. Однако сомнительно, что такие злоупотребления действительно состоятся.

«Сам текст прописан так, чтобы вероятность этого была минимальной», – заверил Шверк.

И, комментируя отсутствие такого же регулирования относительно большого количества интернет-СМИ, он согласился: здесь действительно существуют проблемы. Ведь сейчас в украинском правовом поле интернет-контент не регулируется, как и в любой европейской стране.

«Там регулируются только те интернет-издания, которые зарегистрированны как средства массовой информации. Зато закон не распространяется на всех остальных участников информационной борьбы. С моей же точки зрения, если Украина уже выбрала путь в Европу, в этом так же не должна сильно отличаться, не смотря на то, что у нас идет война», – рассказал нардеп.

Вместе с тем он отметил: хотя обычно путь от законопроекта до закона – долог. Однако, эта проблема является «достаточно вопиющей, поэтому надеется, что документ будет рассматриваться как неотложный.

Как сообщалось, в Верховной Раде ряд нардепов зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон о телевидении и радиовещании относительно усиления информационной безопасности и противодействия государству-агрессору в информационном пространстве. В частности, по словам авторов инициативы, документ предусматривает недопущение в украинских СМИ «языка вражды» и оправдания российской агрессии на территории Украины.
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2018-09-11 14:23 :01