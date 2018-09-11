Сестра политзаключенного Сенцова рассказала о детали его завещания

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов завещал свои произведения подруге и коллеге из Крыма.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Новое время» сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, отказавшись назвать имя коллеги, пишет УНИАН.

По словам сестры режиссера, если эта коллега откажется от завещания на фильмы и сценарии, то, согласно решению Сенцова, «пусть сама решает», кто будет им распоряжаться.

При этом, как отметила Каплан, «финансовая часть завещания, гонорары», передаются детям режиссера.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

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