Российская субмарина «Дмитров» приблизилась к границам Латвии

Российская субмарина «Дмитров» приблизилась к границам Латвии.

Об этом сообщается в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии, - пишет УП.

«10 сентября вооруженные силы в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 3 морских милях от границы обнаружили российскую подводную лодку класса «Кило» «Дмитров», – сказано в сообщении.

В этот же день Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали неподалеку от границы российский военный корабль поддержки IRGIZ.

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.

При этом, воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

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