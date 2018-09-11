Россия прислала террористам «ЛНР» новый подарок

В оккупированном Луганске на День города выступили российские артисты Бьянка и Кай Метов.

«Россия отправила с барского плеча «ЛНР» на вчерашнее празднование Дня Луганска даже не дерьмо, а перегнилых подонков: на фото с концерта – какая-то Бьянка и Кай Метов», – Обозреватель цитирует политолога Алексея Голобуцкого.

«Так, вот это потрепанное и сильно похоже на Дуремара – тот самый Кай Метов, который на заре бандитских 90-х пел похабные «Позишн намбер ван». А Бьянку, видимо, отправили в утешение: паек боевиков сократился, так пусть хоть на трусы посмотрят», – посмеялся политолог.

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