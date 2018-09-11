Работу над фильмами, сценариями он передал своей подруге, соратнице: сестра Сенцова о деталях завещания брата

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает 121 день, завещал соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

Об этом проекта Радио Свобода «Крым.Реалии» рассказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

«Он составил завещание на имя своей подруги, соратницы. Она из Крыма. Имя я называть не буду. Просит, чтобы в случае его смерти ей передали работу над незаконченными фильмами, сценариями. Чтобы она распоряжалась ими, как считает нужным сама или, если она откажется, чтобы передала это тому, кто сможет с этим справиться. Финансовая сторона вопроса – гонорары и так далее – детям конечно», – рассказала Каплан.

Накануне Каплан сообщила, что Олег Сенцов написал завещание на свое творчество в случае смерти.

Олег Сенцов был осужден в России в августе 2015 года на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в планировании терактов в анексированном Крыму. Он вину не признает. 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.

По словам адвоката Дмитрия Динзе, здоровью украинца нанесен необратимый вред, Сенцову трудно вставать с кровати.

В конце июля Европейский суд по правам человека призвал осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку и принять любое лечение, которое улучшит его состояние. Одновременно суд требует от России безотлагательно предоставить Сенцову необходимое лечение в медицинском учреждении.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили многочисленные деятели мировой культуры, а также политики и правозащитники. В США петиция на сайте Белого дома в поддержку украинского режиссера набрала более 100 тысяч подписей. Это означает, что теперь, согласно американскому законодательству, документ будет направлен на рассмотрение профильного ведомства.

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