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вторник, 11 сентября, 2018, 11:08 Мир
Работники Ryanair в Германии объявили о забастовке

Работники ирландской авиакомпании Ryanair намерены 12 сентября провести суточную забастовку во всех немецких аэропортах.

Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения заработных плат.

Забастовка охватит около 400 пилотов и помощников пилотов Ryanair и около тысячи бортпроводников, передает «Радио свобода».

Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании оказался бесполезным. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой было отменено несколько сотен рейсов.
ГерманияавиаRyanairлоукостыновости мира
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2018-09-11 14:25 :05