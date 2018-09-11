вторник, 11 сентября, 2018, 11:08 Мир
Работники Ryanair в Германии объявили о забастовке
Работники ирландской авиакомпании Ryanair намерены 12 сентября провести суточную забастовку во всех немецких аэропортах.
Пилоты и бортпроводники добиваются улучшения условий труда и увеличения заработных плат.
Забастовка охватит около 400 пилотов и помощников пилотов Ryanair и около тысячи бортпроводников, передает «Радио свобода».
Очередной раунд переговоров между работниками и руководством авиакомпании оказался бесполезным. Месяц назад пилоты лоукостера в Германии и других европейских странах уже объявляли забастовку, в результате которой было отменено несколько сотен рейсов.
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