Президент Форума издателей указала на проблему с переводами с украинского языка

Чтобы украинские переводы развивались, нужно развивать и интерес к Украине как к государству. Ведь какой бы замечательной книга не была, ее очень трудно продвигать без узнаваемости национальности автора.

Об этом заявила президент Форума издателей Александра Коваль в эфире хард-ток-шоу «DROZDOV» на телеканале ZIK.

«Украинский институт книги среди своих главных задач определяет поддержку переводов украинских авторов на иностранные языки, чтобы нашу книгу читали и за рубежом. Впрочем, не достаточно только выделить деньги на перевод, нужно, чтобы иностранный издатель заинтересовался, увидел интерес к книге и понимал, кому ее продавать», – объясняет Александра Коваль.

То есть, добавляет президент Форума, это огромная рекламная работа с иностранными издательствами. Украинские издатели очень помогают в этом и начали не только активно покупать, но и продавать права и выезжать на различные ярмарки.

«Сейчас большого внимания требует работа с переводчиками, которых на самом деле очень мало. А вот о том, как готовить специалистов с украинского перевода в других странах, должно было бы позаботиться будь то МИД, или новый украинский институт. Ведь русских переводчиков очень много, поэтому они часто берутся и за украинские переводы.

В общем, чтобы украинские переводы развивались, нужно развивать и интерес к Украине как к государству. Ведь какой бы замечательной книга не была, ее очень трудно продвигать без узнаваемости национальности автора», – признала президент Форума издателей Александра Коваль.

Как сообщалось, 19 сентября во Львове стартует 25-й Форум издателей. В этом году в программе 910 событий, 14 тематических кластеров, 13 спецпроектов, 1010 участников из всех областей Украины, 70 иностранных авторов из 25 стран мира.

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