вторник, 11 сентября, 2018, 18:56 Экономика
Представители Украины, ЕС и России начнут переговоры по транзиту газа
Эксперты Еврокомиссии, России и Украины в среду, 12 сентября, начнут трехсторонние переговоры относительно транзита российского газа территорией Украины.
Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Интерфакс-Украина.
«Мы договорились, что завтра начинаются консультации по газу на уровне экспертов», – сказал он.
Встреча министров энергетики России и Украины с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович по поводу этого вопроса запланирована на октябрь.
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