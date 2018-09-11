Представители Украины, ЕС и России начнут переговоры по транзиту газа

Эксперты Еврокомиссии, России и Украины в среду, 12 сентября, начнут трехсторонние переговоры относительно транзита российского газа территорией Украины.

Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает Интерфакс-Украина.

«Мы договорились, что завтра начинаются консультации по газу на уровне экспертов», – сказал он.

Встреча министров энергетики России и Украины с вице-президентом Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович по поводу этого вопроса запланирована на октябрь.

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