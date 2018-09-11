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вторник, 11 сентября, 2018, 17:38 Львов
Председатель ЛОГА обнародовал перечень предприятий, где зарплата свыше 9 тыс. грн и есть вакансии

В прошлом году на Львовщине удалось запустить в действие 84 новые производственные мощности и создать 8 тысяч рабочих мест. Средняя заработная плата на Львовщине в июле составляла 8500 грн.

Об этом в Фейсбуке пишет председатель ЛОГА Олег Синютка.

Председатель ЛОГА раскритиковал «блогеров-зрадофилов», которые не хотят видеть, когда в государстве открываются новые предприятия и создаются новые рабочие места. О.Синютка обнародовал перечень предприятий на Львовщине, на которых есть вакансии и заработная плата составляет более 9 тыс. грн.

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«Неожиданно наступили на горло тем, кто хочет, чтобы украинцев не стало на родной земле и стимулирует их эмиграцию, в т.ч. трудовую, используя разнообразные методы, но всегда сея неверие в собственные силы и будущее государства.

Для таких «блогеров» идеальным, наверное, есть то время, когда массово истребляли украинцев во время Голодомора, геноцида или этнических чисток.

Зрадофилам не нравится и они не хотят видеть, когда в государстве открываются новые предприятия и создаются новые рабочие места. Только в прошлом году на Львовщине удалось запустить в действие 84 новые производственные мощности и создать 8 тысяч рабочих мест: от крупных предприятий с тысячами рабочих мест, локальных с десятками вакансий.

И что главное, у людей появляется возможность работать рядом с домом, с родными, воспитывать детей. «Всепропальщики» не хотят, чтобы крепкая семья стала оплотом государственных ценностей.

В ответ для тех, кто стремится вывозить украинцев за рубеж в рабство и тех, кто не хочет поверить, что средняя заработная плата на Львовщине в июле составила 8500 грн, – публикую список предприятий области с вакансиями и заработными платами.

И это далеко неисчерпывающий перечень», – написал О.Синютка.

 
Олег СинюткаЛьвовская областьпромышленностьновости Украины
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2018-09-11 17:50 :38