Пожаловаться на некачественное строительство можно на карте строительных работ Львовщины

Во Львовской ОГА представили электронную карту строительных работ, на которой обозначены объекты, которые строятся или ремонтируются на средства областного и государственного бюджетов, и куда можно направить жалобу на некачественные работы.

Об этом шла речь 11 сентября на брифинге во Львовской ОГА.

Карта строительных работ представлена на сайте ЛОГА. Кликнув на нее, можно увидеть город и конкретный объект, который строится или ремонтируется, сколько стоит строительство, кто подрядчик и заказчик, фото, состояние выполнения, а также информацию о тендере и фирме, судебные реестры. Что главное – на карте есть опция, где можно подать жалобу на ненадлежащее состояние строительства.

«Карта реализована на платформе openbudget – это бесплатное программное обеспечение, которое предоставляет возможность всем областям, городам в Украине добавлять все объекты инфраструктуры, на которых проводятся ремонты с разнообразной дополнительной информацией.

Мы работаем с этой картой уже три года – в течение 2016-2018 годов, добавлено более 5 тыс. объектов реконструкции, строительства, капитального ремонта, которые были реализованы во Львовской области за счет областного и государственного бюджета. Представлены объекты в различных отраслях – образование, здравоохранение, благоустройство, спорт.

Сейчас в карты добавили новые опции. Есть возможность проследить все предыдущие закупки заказчика и подрядчика, связи любого заказчика или подрядчика с другими предприятиями, фирмами, учреждениями, людьми, антикоррупционный мониторинг, выписки из судебного реестра в отношении подрядчика. Это упрощает получение аналитической информации», – сообщила заместитель директора департамента экономической политики – начальник управления экономического развития и стратегического планирования ЛОГА Валентина Москаленко.

С ее слов, кликнув на определенную опцию на карте граждане могут подать жалобу на некачественный ремонт, добавить фотоматериалы. Жалоба поступит в отдел обращений граждан и на нее среагируют в ЛОГА.

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